ضبط سوداني بحوزته أوراق عملة مزورة في بوهديمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على شخص سوداني الجنسية بحوزته أوراق عملة مُزورة، فئة خمسين دينارا وإثبات شخصي مزور، وحبوب مخدرة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بورود معلومات لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من أحد المصادر السرية مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بتوزيع عملة ليبية مزورة فئة خمسين دينارا على المحلات التجارية بالمدينة، وهو يعمل بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بوهديمة، ومقيم بالمنطقة نفسها.

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أموال مزورة ومخدرات

وأضاف البيان أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص، الموجود بمنطقة الماجوري شارع الخبزة، حيث انتقل أعضاء التحريات بإسناد من الكتيبة 50/20 التابعة للواء طارق بن زياد مُجحفل، إلى مكان تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الماجوري، وجرى ملاحقته وضبطه وضبط بحوزته مبلغ مالي من العملة المزورة فئة خمسين دينارا (2500 دينار)، وشريط من حبوب الهلوسة (بترل)، وخمسة أقراص نوع (ترامادول) وبطاقة هوية ليبية مُزورة.

وتبين من التحقيقات أن الشخص المضبوط يُدعى س.ت.ع من مواليد 1995 سوداني الجنسية، يحمل بطاقة هوية ليبية مزورة، واعترف بأنه يقوم بتوزيع العملة المزورة على المحلات التجارية، وحصل عليها من شخص تشادي الجنسية يُدعى م.ص مقيم بمنطقة بوهديمة.

طباعة العملة بمنزل مواطن ليبي بمنطقة بوهديمة

وقال المتهم إن عملية طباعة العملة تتم بمنزل مواطن ليبي بمنطقة بوهديمة، واعترف أنه من مروجي المواد المخدرة بأحد الأكشاك بمنطقة بوهديمة، وبتزوير بطاقة هوية ليبية حصل عليها من مدينة سبها، كي تسهل عليه الانتقال من مكان إلى آخر، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة ولا زال البحث مستمرا عن باقي الأطراف، وفق البيان.

الشخص السوداني المضبوط (مديرية أمن بنغازي)

الأوراق المالية المزورة المضبوطة (مديرية أمن بنغازي)