Atwasat

ضبط سوداني بحوزته أوراق عملة مزورة في بوهديمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 11:05 مساء
ضبط سوداني بحوزته أوراق عملة مزورة في بوهديمة
الأوراق المالية المزورة المضبوطة (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على شخص سوداني الجنسية بحوزته أوراق عملة مُزورة، فئة خمسين دينارا وإثبات شخصي مزور، وحبوب مخدرة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بورود معلومات لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من أحد المصادر السرية مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بتوزيع عملة ليبية مزورة فئة خمسين دينارا على المحلات التجارية بالمدينة، وهو يعمل بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بوهديمة، ومقيم بالمنطقة نفسها.

- ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان

أموال مزورة ومخدرات
وأضاف البيان أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص، الموجود بمنطقة الماجوري شارع الخبزة، حيث انتقل أعضاء التحريات بإسناد من الكتيبة 50/20 التابعة للواء طارق بن زياد مُجحفل، إلى مكان تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الماجوري، وجرى ملاحقته وضبطه وضبط بحوزته مبلغ مالي من العملة المزورة فئة خمسين دينارا (2500 دينار)، وشريط من حبوب الهلوسة (بترل)، وخمسة أقراص نوع (ترامادول) وبطاقة هوية ليبية مُزورة.

وتبين من التحقيقات أن الشخص المضبوط يُدعى س.ت.ع من مواليد 1995 سوداني الجنسية، يحمل بطاقة هوية ليبية مزورة، واعترف بأنه يقوم بتوزيع العملة المزورة على المحلات التجارية، وحصل عليها من شخص تشادي الجنسية يُدعى م.ص مقيم بمنطقة بوهديمة.

طباعة العملة بمنزل مواطن ليبي بمنطقة بوهديمة
وقال المتهم إن عملية طباعة العملة تتم بمنزل مواطن ليبي بمنطقة بوهديمة، واعترف أنه من مروجي المواد المخدرة بأحد الأكشاك بمنطقة بوهديمة، وبتزوير بطاقة هوية ليبية حصل عليها من مدينة سبها، كي تسهل عليه الانتقال من مكان إلى آخر، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة ولا زال البحث مستمرا عن باقي الأطراف، وفق البيان.

الشخص السوداني المضبوط (مديرية أمن بنغازي)
الشخص السوداني المضبوط (مديرية أمن بنغازي)
الأوراق المالية المزورة المضبوطة (مديرية أمن بنغازي)
الأوراق المالية المزورة المضبوطة (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية

حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا

تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل

مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج وبن قدارة يتابعان سير الإنتاج النفطي ورفع معدلاته
الحويج وبن قدارة يتابعان سير الإنتاج النفطي ورفع معدلاته
رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق
رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق
حلم الجيش الليبي الموحد يقترب بعد اجتماع «العسكريين» في طرابلس
حلم الجيش الليبي الموحد يقترب بعد اجتماع «العسكريين» في طرابلس
المبعوث الإيطالي يؤكد اتفاق المجموعة الدولية على 4 محاور للفترة المقبلة في ليبيا
المبعوث الإيطالي يؤكد اتفاق المجموعة الدولية على 4 محاور للفترة ...
«مؤسسة النفط» تبحث سبل التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي
«مؤسسة النفط» تبحث سبل التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
ضبط سوداني بحوزته أوراق عملة مزورة في بوهديمة
ضبط سوداني بحوزته أوراق عملة مزورة في بوهديمة...
تكليف مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي
تكليف مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد ......
في العدد 348: عودة النفط وتحريك مسار توحيد الجيش.. ومواجهة «كورونا الخامسة»
في العدد 348: عودة النفط وتحريك مسار توحيد الجيش.. ومواجهة ......
«مؤسسة النفط» تبحث سبل التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي
«مؤسسة النفط» تبحث سبل التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي...
المبعوث الإيطالي يؤكد اتفاق المجموعة الدولية على 4 محاور للفترة المقبلة في ليبيا
المبعوث الإيطالي يؤكد اتفاق المجموعة الدولية على 4 محاور ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط