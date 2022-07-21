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تكليف مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 10:33 مساء
تكليف مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي
محمد المشاي المعين رئيسا مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعها العادي الأول للعام 2022 الذي عقد اليوم الخميس، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مجلس جديد خلفا للمجلس الحالي برئاسة وئام العبدلي.

ووفق قرار الجمعية العمومية رقم (1) لسنة 2022 فإن مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء يضم كل من محمد عمر حسن (محمد المشاي) رئيسا لمجلس الإدارة، وعضوية كل من سعد أحمد البدري، وأسامة شعبان علي، وعبدالحميد علي المنفوخ، ومحمود المبروك الصادق، وعادل أحمد حسين، وعمر علي علي.

إحالة مجلس الإدارة السابق إلى التحقيق
يأتي القرار بعد أكثر من أسبوعين على إعادة مجلس الإدارة السابق برئاسة العبدلي إلى العمل بعد إيقافه موقتا وإحالته إلى التحقيق من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء على الرغم من الإنفاق الكبير على مشروعات الطاقة العام الماضي.

- الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل

وأعاد الدبيبة في 3 يوليو الجاري مجلس الإدارة السابق للشركة برئاسة العبدلي للعمل إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة مع الاستمرار في التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار إيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل رقم (288) لسنة 2022.

وأعلن الدبيبة في 28 يونيو الماضي، أن الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء سيناقش تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة ومتابعة خطة عملها للعام 2022، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها، وتقييم أداء الشركات العاملة في القطاع.

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