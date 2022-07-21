في العدد 348: عودة النفط وتحريك مسار توحيد الجيش.. ومواجهة «كورونا الخامسة»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر مساء اليوم الخميس العدد رقم 348 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى قصة رئيسية تلاحق التطورات التي شهدتها ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إزاحة مصطفى صنع الل،ه ووصول الفريق الناظوري طرابلس ما كسر الجمود السياسي، القصة جاءت بعنوان «ضخ النفط يعود وتحريك مسار توحيد الجيش».

وتحت عناوين منها، «الدبيبة وحفتر في خندق واحد.. تغيير خريطة التحالفات يزيد تعقيد المشهد السياسي»، نقرأ تقريرا في الصفحة الثالثة، يرصد تفاصيل المشهد السياسي والأمني في ليبيا خلال هذا الأسبوع.

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انطلاق العام الدراسي الجديد 18 سبتمبر المقبل

ونطالع في صدر الصفحة الرابعة تقريرا موسعا عن استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات اتمام شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا، وكذلك انطلاق العام الدراسي الجديد 18 سبتمبر المقبل، وجاء تحت عنوان رئيسي «حتى لا تتكرر الأزمة.. التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي».

ليبيا تواجه «كورونا الخامسة».. ومصير سهام سرقيوة

ونقرأ في الصفحة الخامسة موضوعا رئيسيا عن تطورات الموجة الجديدة من فيروس كورونا، وجاء بعنوان «استنفار ليبي لصد موجة كورونا الخامسة». وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرا لمناسبة الذكرى الثالثة لاختفاء النائبة سهام سرقيوة، بعنوان «البعثة الأممية تطالب بكشف مصير سهام سرقيوة».

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الحر يحرق أوروبا.. ونتائج جولة بايدن وقمة جدة

وإلى الشؤون العربية والدولية ونقرأ في الصفحة السادسة موضوعا يرصد تأثر أوروبا بالموجة الحارة، وجاء بعنوان «موجة الحر تشعل النيران.. والجفاف يضرب أراضي أوروبا».

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعات منها تقرير يرصد نتائج جولة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة العربية، وعنوانه «قمة جدة.. هل تعيد تشكيل العلاقات العربية الأميركية».

إطاحة صنع الله وعودة تصدير النفط

وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا يرصد التطورات التي شهدها قطاع النفط الليبي، وجاء تحت عنوان «انقلاب في قطاع النفط.. إطاحة صنع الله وتعيين بن قدارة.. وعودة التصدير». ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «آثار إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد الليبي مع تراجع اليورو».

قبائل الطوارق ترفض نشر الفتنة

ومن الاقتصاد إلى صفحة البلديات ونقرأ فيها عدة موضوعات وأخبار، منها موضوع بعنوان «مجلس قبائل الطوارق يرفض نشر الفتنة في أوباري».

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الكبتي: المرأة الليبية مغيبة

ويتصدر صفحة الثقافة والفن حوار مع الإعلامية والكاتبة عايدة الكبتي، التي تقول فيه إن المرأة اللبية مغيبة وليست غائبة، وهي تعاني من الهيمنة الذكورية وتعنت المتطرفين وأشياء أخرى.