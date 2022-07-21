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«مؤسسة النفط» تبحث سبل التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 09:57 مساء
«مؤسسة النفط» تبحث سبل التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي
جانب من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمد فطيسي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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بحثت مؤسسة النفط، اليوم الخميس، سبل التعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بهدف وضع الاستراتيجية العامة للمؤسسة، وتحديد الأولويات الخاصة بها لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بمقر المؤسسة بطرابلس، مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد فطيسي، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع آليات التعاون بين الطرفين، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي، خاصة مع التغيرات التي يشهدها القطاع عالميا.

- بن قدارة: عازمون على إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع النفط بالشراكة مع مؤسسات عالمية
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الخطط التطويرية لقطاع النفط
وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، سير عملية الإنتاج النفطي وأداء الشركات التابعة للمؤسسة، من خلال الخطط التطويرية التي وضعتها وزارة النفط والغاز.

وأمس الأربعاء، عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة النفط، مع رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية، بحضور أعضاء المجلس، وكيل عام وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق، وحسين عبدالله صافار، وأحمد عمار، ومسعود سليمان موسى.

أكد بن قدارة، خلال الاجتماع، عزم مجلس الإدارة على «إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع بالشراكة مع مؤسسات عالمية»، موجها شركة البريقة لتسويق النفط بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني نقصا في الوقود.

جانب من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمد فطيسي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمد فطيسي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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