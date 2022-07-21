رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزارة الخارجية التونسية عن امتنانها وتقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 إخصائي إطفاء على ذمة تونس، لتسخيرها في معاضدة جهود الحماية المدنية والجيش التونسي لمجابهة الحرائق التي اندلعت مساء أمس بجبل بوقرنين.

واعتبرت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الهبةَ التضامنية، «تأكيد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ كرسها البلدان في السراء والضراء وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات دون استثناء».

- عودة قافلة هيئة السلامة الوطنية إلى مقراتها بعد السيطرة على حرائق تونس

- قافلة ليبية للمساعدة في إطفاء حرائق تونس (صور)

وفي مكالمة هاتفية أجراها اليوم، أبلغ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، «تحيات رئيس الجمهورية لليبيا قيادة وحكومة وشعبا، وامتنانه للتضامن مع تونس وما أبدوه من استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة».

وأكد الجرندي أنه، وإن جرى محاصرة الحرائق والسيطرة عليها، فإن البادرة الليبية كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى جميع التونسيين وتركت عميق الأثر في نفوسهم.

ووجهت هيئة السلامة الوطنية، مساء أمس الأربعاء، قافلة مساعدات ضمت سيارات إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي نشبت ببعض المناطق جنوب تونس، ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورا أظهرت سيارات الإطفاء وهي مصطفة قبل الانطلاق إلى الأراضي التونسية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة عودة قافلتها إلى مقراتها، وذلك بعدما أخطرتهم السلطات التونسية بالسيطرة على الحرائق بشكل نهائي، وفق ما نشرته عبر صفحتها «فيسبوك».