Atwasat

رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 08:03 مساء
رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق
جانب من قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)
alwasat radio

أعربت وزارة الخارجية التونسية عن امتنانها وتقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 إخصائي إطفاء على ذمة تونس، لتسخيرها في معاضدة جهود الحماية المدنية والجيش التونسي لمجابهة الحرائق التي اندلعت مساء أمس بجبل بوقرنين.

واعتبرت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الهبةَ التضامنية، «تأكيد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ كرسها البلدان في السراء والضراء وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات دون استثناء».

- عودة قافلة هيئة السلامة الوطنية إلى مقراتها بعد السيطرة على حرائق تونس
- قافلة ليبية للمساعدة في إطفاء حرائق تونس (صور)

وفي مكالمة هاتفية أجراها اليوم، أبلغ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، «تحيات رئيس الجمهورية لليبيا قيادة وحكومة وشعبا، وامتنانه للتضامن مع تونس وما أبدوه من استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة».

وأكد الجرندي أنه، وإن جرى محاصرة الحرائق والسيطرة عليها، فإن البادرة الليبية كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى جميع التونسيين وتركت عميق الأثر في نفوسهم.

ووجهت هيئة السلامة الوطنية، مساء أمس الأربعاء، قافلة مساعدات ضمت سيارات إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي نشبت ببعض المناطق جنوب تونس، ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورا أظهرت سيارات الإطفاء وهي مصطفة قبل الانطلاق إلى الأراضي التونسية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة عودة قافلتها إلى مقراتها، وذلك بعدما أخطرتهم السلطات التونسية بالسيطرة على الحرائق بشكل نهائي، وفق ما نشرته عبر صفحتها «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية

حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا

تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل

مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس

الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
التشيك تسعى إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا
التشيك تسعى إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا
عودة قافلة هيئة السلامة الوطنية إلى مقراتها بعد السيطرة على حرائق تونس
عودة قافلة هيئة السلامة الوطنية إلى مقراتها بعد السيطرة على حرائق...
وليامز في حوار مع «بوابة الوسط»: يجب التوقف عن «ألاعيب تقاسم السلطة»
وليامز في حوار مع «بوابة الوسط»: يجب التوقف عن «ألاعيب تقاسم ...
عائلة الناشط طارق خليفة لديرع العقوري في بنغازي تؤكد انقطاع الاتصال به
عائلة الناشط طارق خليفة لديرع العقوري في بنغازي تؤكد انقطاع ...
شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد
شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
حلم الجيش الليبي الموحد يقترب بعد اجتماع «العسكريين» في طرابلس
حلم الجيش الليبي الموحد يقترب بعد اجتماع «العسكريين» في ......
رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق
رسالة امتنان من تونس إلى ليبيا على خلفية قافلة إخماد الحرائق...
الحويج وبن قدارة يتابعان سير الإنتاج النفطي ورفع معدلاته
الحويج وبن قدارة يتابعان سير الإنتاج النفطي ورفع معدلاته...
شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد
شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد...
عائلة الناشط طارق خليفة لديرع العقوري في بنغازي تؤكد انقطاع الاتصال به
عائلة الناشط طارق خليفة لديرع العقوري في بنغازي تؤكد انقطاع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط