الحويج وبن قدارة يتابعان سير الإنتاج النفطي ورفع معدلاته

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، سير عملية الإنتاج النفطي وأداء الشركات التابعة للمؤسسة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش استئناف عمليات الإنتاج والتصدير وسبل العودة إلى المعدلات الطبيعية، وآليات رفعها، من خلال الخطط التطويرية التي وضعتها وزارة النفط والغاز.

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والجمعة الماضية، 15 يوليو، أعلن فرحات بن قدارة انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة «القوة القاهرة» بها، وبعدها بدأت ناقلات النفط تحمل شحنات من عدة موانئ تصديرية.

وأمس الأربعاء، عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة النفط، مع رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية، بحضور أعضاء المجلس، وكيل عام وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، وحسين عبدالله صافار، وأحمد عمار، ومسعود سليمان موسى.

أكد بن قدارة، خلال الاجتماع، عزم مجلس الإدارة على «إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع بالشراكة مع مؤسسات عالمية»، موجها شركة البريقة لتسويق النفط بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني نقصا في الوقود.