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عودة قافلة هيئة السلامة الوطنية إلى مقراتها بعد السيطرة على حرائق تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 05:32 مساء
عودة قافلة هيئة السلامة الوطنية إلى مقراتها بعد السيطرة على حرائق تونس
سيارات إطفاء ضمن قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)
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أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم الخميس، عودة قافلتها التي توجهت أمس للمشاركة في إطفاء حرائق الغابات ببعض المناطق جنوب تونس، إلى مقراتها، وذلك بعدما أخطرتهم السلطات التونسية بالسيطرة على الحرائق بشكل نهائي، وفق ما نشرته عبر صفحتها «على فيسبوك».

وأوضحت الهيئة أن القافلة الليبية انتظرت بمعبر رأس اجدير الحدودي «بناء على اتفاق بين هيئة السلامة الوطنية والحماية المدنية بتونس»، مبينة أن «الانتظار كان لسيطرة أفراد الحماية المدنية على الحرائق التي اندلعت ببعض المناطق التونسية.. ولذلك انتظرت القافلة بالمعبر استعدادا لأي طارئ (تجدد الحرائق)».

- قافلة ليبية للمساعدة في إطفاء حرائق تونس (صور)

وأكدت الهيئة أن عودة قافلتها إلى مقراتها كانت بناءً على تعليمات من رئيس الهيئة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي كرمت أعضاء القافلة وأشادت بجهود هيئة السلامة الوطنية، وأعربت عن امتنانها لهذا الموقف الأخوي والإنساني تجاه الأشقاء في تونس.

قافلة مساعدات ليبية للمشاركة في إطفاء حرائق تونس
ووجهت هيئة السلامة الوطنية، مساء أمس الأربعاء، قافلة مساعدات ضمت سيارات إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي نشبت ببعض المناطق جنوب تونس، ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورا أظهرت سيارات الإطفاء وهي مصطفة قبل الانطلاق إلى الأراضي التونسية.

واندلعت حرائق في سفح جبل برج السدرية جنوب شرق تونس، قبل أن تمتد بفعل الرياح إلى مناطق مجاورة، حيث غطت ألسنة اللهب وسحب ضخمة من الدخان منذ مساء أمس الثلاثاء مساحات من الجبل، ويمكن ملاحظتها على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.

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