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اللافي يؤكد أهمية دعم جهود تتبع ملف المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 04:35 مساء
اللافي يؤكد أهمية دعم جهود تتبع ملف المفقودين
لقاء اللافي مع حاتم الكاديكي، 21 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، أهمية دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والجهات ذات الصلة في تتبع ملف المفقودين، معتبرا أن ذلك أحد عوامل إنجاح رؤية المجلس الرئاسي لملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حاتم الكاديكي، الذي أطلعه على مستجدات عمل مكتب حقوق الإنسان بالوزارة فيما يتعلق بملف المفقودين، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى تطرق اللقاء إلى نتائج عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في التعرف على عدد من المفقودين وتحديد أماكنهم، وتمكين ذويهم من التواصل معهم، واستعرض سبل التعاون مع الهيئة العامة البحث والتعرف على المفقودين، بما يمكنها من أداء مهامها في كامل أنحاء ليبيا، ودعم مسار المصالحة.

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