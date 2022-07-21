سفير التشيك يؤكد للسايح دعم بلاده جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد فيسيتال بجاهزية المفوضية، مثمنًا الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي أنجزتها.

مناقشة الدعم الأوروبي للمفوضية

وأشارت المفوضية إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على مستوى استعداد المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول» الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.