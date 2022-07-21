ضبط قاتل أخيه في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس المتهم بقتل شقيقه بمنطقة عين زارة.

وحدثت تلك الواقعة في أول أيام عيد الأضحى؛ حيث دخل الشقيقان في مشاجرة بسبب إساءة الجاني معاملة والدته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وعندما احتد النقاش بينهما، وتحول إلى اشتباك بالأيدي، قام الجاني بإطلاق النار على شقيقه، فأصابه في قدمه، ثم أخفقت محاولات إسعافه، وتُوفي بسبب النزيف الحاد.

وبعد القبض على المتهم والاستدلال معه، أحيل إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.