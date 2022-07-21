غلق مطاعم ومجازر في البيضاء عثر بها على لحوم فاسدة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق وتشميع مطاعم ومجازر داخل مدينة البيضاء، بعد العثور على لحوم فاسدة.

جاء ذلك خلال جولة لمفتشي فرع البيضاء، رفقة عناصر بالإدارة العامة للبحث الجنائي ومكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ورصد المفتشون عدم وجود وسائل حماية من الحشرات والقوارض، ووجود معدات أواني داخل مطاعم يظهر عليها التآكل والصدأ.

وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم ارتدائهم الزي الخاص بالعمل، مع انخفاض مستوى النظافة، وغياب التهوئة اللازمة للمطاعم.

لحوم غير صالحة للاستهلاك في أحد المحال.

أحد المفتشين خلال تفقده اللحوم المعروضة.

لحوم مضبوطة خلال الجولة.