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شركة الكهرباء تتوقع تحسن ضخ الغاز إلى محطات المنطقة الشرقية السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 12:10 مساء
شركة الكهرباء تتوقع تحسن ضخ الغاز إلى محطات المنطقة الشرقية السبت المقبل
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت الشركة العامة للكهرباء إن جميع محطات المنطقة الشرقية «السرير والزويتينة وشمال بنغازي» جاهزة للعمل، وفي انتظار ضخ كميات كافية من الغاز.

وتوقعت الشركة وصول «الضغط المطلوب ليل الجمعة، أو صباح السبت المقبل»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

رفع القوة القاهرة سينعكس إيجابيًا على شبكة الكهرباء
وبالتزامن مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية في 15 يوليو الجاري، أكدت شركة الكهرباء أن الأمر سينعكس إيجابيًا على قدرة الشبكة في كل ربوع البلاد.

- شركة الكهرباء: رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية سينعكس إيجابيا على الشبكة

وصرحت أن استئناف تصدير النفط سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء، خصوصًا في الجناح الشرقي، وتحسين أداء الشبكة العامة للكهرباء بفارق مهم.

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