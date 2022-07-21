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«الأرصاد»: يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 10:57 صباحا
«الأرصاد»: يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، يصل اليوم إلى 2.50 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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