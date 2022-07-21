السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد الدولار الأميركي إلى 4.88 دينار من 4.87 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض اليورو إلى 4.98 دينار من 4.99 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 4.85 دينار.

استقرار سعرا الريال والدرهم

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.