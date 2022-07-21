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الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 01:58 صباحا
الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يستقبل سفير التشيك لدى ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الأربعاء، سفير جمهورية التشيك، يان فيتشتال، وذلك لمناقشة العلاقات التجارية والعقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية.

وحث وزير الاقتصاد والتجارة سفير جمهورية التشيك على تشجيع الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات، خاصة قطاع الطاقة والغاز والصحة، مؤكدًا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

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تعزيز دور الغرف التجارية
وأشار الحويج إلى ضرورة تعزيز دور الغرف التجارية بإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، كما اتفقا على عقد اجتماع مشترك بين أصحاب الأعمال الليبيين، بهدف التشبيك وتبادل الخبرات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأعرب سفير جمهورية التشيك على رغبة الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بليبيا، موجهًا دعوة رسمية للوزير لزيارة التشيك.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يستقبل سفير التشيك لدى ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يستقبل سفير التشيك لدى ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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