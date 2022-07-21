بعد استئناف الإنتاج.. «ماتالا» تشحن مليون برميل نفط من السدرة إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ناقلة النفط «ماتالا» التي تحمل العلم المالطي رست في ميناء السدرة النفطي، عند الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وأكدت استئناف إنتاج النفط وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة، لافتة إلى أنه ستجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

ناقلة في رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل

كما جرى استئناف الإنتاج من حقول «النافورة وتيبستي والغاني» التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، بعد دخول ناقلة لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل من خامَي ( أمنا وسيرتيكا).

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ناقلة في ميناء الزويتينة النفطي لتحميل مليون برميل من خام أبو الطفل

وقالت المؤسسة إن إنتاج الشركتين سيزيد بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج، كما وصلت مساء اليوم إحدى نواقل النفط إلى ميناء الزويتينة النفطي، وسيتم تحميلها صباح الخميس بكمية مليون برميل من خام أبو الطفل.

ويوم الثلاثاء، أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا، بعد إعطاء الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط. وأكدت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بدء عملية تشغيل وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل، وكذلك وحدة المرافق، منوهة بأنه سيبدأ فتح الآبار بشكل تدريجي.

ويعد ميناء السدرة أحد أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا، ويبعد نحو 180 كيلومترًا شرق سرت، وهو متصل بحقول في الجنوب عبر خطوط أنابيب تنقل النفط بطول 1400 كيلومتر.



ويحتوي الميناء على أربعة مراسى مجهزة لسفن الشحن، و19 خزانًا بسعة تخزينية تصل إلى 6.2 مليون برميل من النفط الخام.