انتشال 5 أطنان مخلفات الحروب من مطار طرابلس العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الهندسة العسكرية، اليوم الأربعاء، انتشال ونقل خمسة أطنان من مخلفات الحروب جرى تجميعها من مطار طرابلس العالمي، بناء على التكليف الصادر من رئاسة الأركان العامة.

وأفادت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن شعبة العمليات والتدريب بإدارة الهندسة العسكرية باشرت نقل خمسة أطنان من الألغام ومخلفات الحروب، طبقًا للمعايير الدولية، للتخلص منها بمنطقة الهيرة.

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وأضاف البيان أن عملية التخلص من هذه المخلفات جاءت بمجهودات ضباط وضباط صف وموظفي «إدارة الهندسة العسكرية - الطب العسكري- الشرطة العسكرية (نقطة معيتيقة)- إدارة الاستخبارات العسكرية».

وخلال الفترة الماضية، جرت عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضون للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

جانب من عملية نقل مخلفات الحروب التي جرى تجميعها من مطار طرابلس العالمي (صفحة إدارة الهندسة العسكرية)

جانب من عملية نقل مخلفات الحروب التي جرى تجميعها من مطار طرابلس العالمي (صفحة إدارة الهندسة العسكرية)

جانب من عملية نقل مخلفات الحروب التي جرى تجميعها من مطار طرابلس العالمي (صفحة إدارة الهندسة العسكرية)

جانب من عملية نقل مخلفات الحروب التي جرى تجميعها من مطار طرابلس العالمي (صفحة إدارة الهندسة العسكرية)