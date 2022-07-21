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مجموعات مسلحة تغلق مسالك ترابية قرب الطريق الساحلي في الوشكة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 21 يوليو 2022, 12:55 صباحا
مجموعات مسلحة تغلق مسالك ترابية قرب الطريق الساحلي في الوشكة
مسلحون يقفلون الطريق الساحلي عند الكيلو 60 غرب سرت، الثلاثاء، 19 يوليو 2022. (الإنترنت)
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وأغلق مسلحون، الأربعاء، المسالك الترابية التي كان المسافرون من سرت يسلكونها بمنطقة الوشكة، وذلك بعد إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب سرت.

وقالت مصادر لـ«بوابة الوسط»، إن الطريق الساحلي سرت- مصراتة لا يزال مغلقا بسواتر رملية من قبل مسلحين من مصراتة وأخرى تابعة لما يعرف بـ«مجلس الشورى»، لافتة إلى أن مسلحين هددوا أهالي منطقة الوشكة بعد تقديم المساعدات للعالقين على الطريق.

- إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين
- المعداني يناشد الحداد التدخل لفتح الطريق الساحلي غرب سرت
- شباب الوشكة يقدمون المياه والوقود لأسر عالقة على الطريق الساحلي

غلق الطريق الساحلي
وأغلق مسلحون من مدينة مصراتة، الثلاثاء، الطريق الساحلي؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

ووزَّع شباب من منطقة الوشكة عبوات مياه على عائلات عالقة بالطريق الساحلي، نتيجة غلقه عند «الكيلو 60 غرب مدينة سرت». كما وفر الشباب كميات من «البنزين» لمساعدة سائقي السيارات التي نفد منها الوقود خلال الانتظار لفتح الطريق.

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