النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

وجه النائب العام وكلائه بمباشرة التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة، ومتابعة الحالة الصحية لأحد المواطنين وابنته، اللذين جرى الاعتداء عليهما في مدينة البيضاء، وسماع شهادة كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات تعزز الدليل القائم ضد الجاني.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن قسم ضبط شؤون المعلومات والاتصالات مارس إجراءات دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي، وتعزيز الدليل، حتى جرى تحديد مكان اختباء الجاني المتواري عن الأنظار في مدينة القبة.

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النيابة العامة: الجاني اعترف بالجريمة

وتمكن أعضاء هيئة الشرطة في مديرية أمن البيضاء، بإشراف المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء، من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف في معرض أقواله استدلالاً بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مديرية أمن البيضاء ضبط وافد يحمل الجنسية المصرية مطلوبا على ذمة قضية إطلاق النار على شخص وابنته في مدينة البيضاء.

وقال مدير أمن البيضاء، اللواء خالد البسطة، إن معلومات وصلت حول اختباء الجاني في إحدى الاستراحات، حيث استهدفته قوة مشتركة من المديريتين، ونجحت في القبض عليه.