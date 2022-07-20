قافلة ليبية للمساعدة في إطفاء حرائق تونس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، مساء الأربعاء، تسيير قافلة من سيارات الإطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي نشبت بالضاحية الجنوبية في تونس.

ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا تظهر سيارات الإطفاء وهي مصطفة قبل الانطلاق إلى الأراضي التونسية، لافتة إلى أنها قافلة مجهزة وعلى استعداد للمشاركة في مكافحة الحرائق بتونس.

واندلعت حرائق في سفح جبل برج السدرية جنوب شرق تونس، قبل أن تمتد بفعل الرياح إلى مناطق مجاورة، حيث غطت ألسنة اللهب وسحب ضخمة من الدخان منذ مساء أمس الثلاثاء مساحات من الجبل، ويمكن ملاحظتها على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.

- بالصور: حريق هائل في تونس

وتشارك وحدات من الحماية المدنية والجيش والفرق المتخصصة في حراسة الغابات مدعومة بمروحيات عسكرية منذ أمس في مكافحة النيران التي امتدت على مساحات واسعة من الجبل المرتبط بالسلسلة الممتدة من جبل بورقنين المطل على العاصمة تونس وضواحيها.

وليل الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال حوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية، و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير لمعاضدة الجهود التونسية في مكافحة الحريق، بعد طلب من الرئاسة التونسية. وشاهد سكان مدينة طبرقة شمال غرب تونس، قرب الحدود الجزائرية، مرور شاحنات الإطفاء الجزائرية صباح اليوم في طريقها إلى العاصمة تونس.

جانب من قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)

جانب من قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)

جانب من قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)

جانب من قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)

جانب من قافلة سيرتها ليبيا للمشاركة في إطفاء الحرائق بتونس (صفحة هيئة السلامة الوطنية)