Atwasat

الدبيبة يستقبل أعيان الدرسة.. وبلدية الساحل تطالب بمشروعات خدمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 07:57 مساء
الدبيبة يستقبل أعيان الدرسة.. وبلدية الساحل تطالب بمشروعات خدمية
جانب من لقاء عبدالحميد الدبيبة وأعيان الدرسة. الأربعاء 20 يوليو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
alwasat radio

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، في ديوان مجلس الوزراء، أعيان الدرسة، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي.

ونقل بيان الحكومة عن رئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة تأكيده «دعم الحكومة في برامجها لدعم الإدارة المحلية، واستعدادها لإجراء الانتخابات».

- تكليف فروع «الرقابة الإدارية» في البلديات بتقديم موقف يومي عن توافر الوقود والكهرباء
- حكومة الدبيبة: الانتهاء من التصور العام لتوزيع 2.5 مليار دينار على البلديات

وأوضح عميد بلدية الساحل المكلف، خلال كلمته، أهم الصعوبات التي تواجه المنطقة، وأهمها تنفيذ عدد من الطرق الزراعية، وحفر آبار مياه لحاجة المنطقة، وفق البيان المنشور على صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأكد الدبيبة ضرورة دعم البلديات المستحدثة، ووجه وزير الحكم المحلي للتنسيق مع وزيري المواصلات والموارد المائية بشأن عقد لقاءات مع الأعيان، لمناقشة عدد من المشروعات الضرورية.

جانب من لقاء عبدالحميد الدبيبة وأعيان الدرسة. الأربعاء 20 يوليو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من لقاء عبدالحميد الدبيبة وأعيان الدرسة. الأربعاء 20 يوليو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من لقاء عبدالحميد الدبيبة وأعيان الدرسة. الأربعاء 20 يوليو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من لقاء عبدالحميد الدبيبة وأعيان الدرسة. الأربعاء 20 يوليو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النويري يبحث مع سفير الجزائر تسهيل إجراءات التنقل
النويري يبحث مع سفير الجزائر تسهيل إجراءات التنقل
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
لقاء تشاوري لعدد من النواب في طرابلس برئاسة النويري
لقاء تشاوري لعدد من النواب في طرابلس برئاسة النويري
إزالة التعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية وإعادته لملكية الدولة
إزالة التعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية وإعادته لملكية ...
الدبيبة يستقبل أعيان الدرسة.. وبلدية الساحل تطالب بمشروعات خدمية
الدبيبة يستقبل أعيان الدرسة.. وبلدية الساحل تطالب بمشروعات خدمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة ......
المزيد
قافلة ليبية للمساعدة في إطفاء حرائق تونس (صور)
قافلة ليبية للمساعدة في إطفاء حرائق تونس (صور)...
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية...
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى......
الدبيبة يستقبل أعيان الدرسة.. وبلدية الساحل تطالب بمشروعات خدمية
الدبيبة يستقبل أعيان الدرسة.. وبلدية الساحل تطالب بمشروعات ......
إزالة التعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية وإعادته لملكية الدولة
إزالة التعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية وإعادته ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط