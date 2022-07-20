إزالة التعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية وإعادته لملكية الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أخلت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، معسكر معاوية بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، البالغة مساحته أربعة هكتارات، بعد أن كان تحت هيمنة مجموعة خارجة عن القانون، واستغلاله كمقسم سكني، بناءً على تعليمات النائب العام.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأنه جرى إيقاف كافة أشكال التعديات الحاصلة على أرض المعسكر، وإعادته لملكية الدولة بعد استكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

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ونفذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، خلال الأشهر الماضية، عمليات إزالة المباني العشوائية، في عدة مدن، سواء تلك المقامة على أملاك الدولة أو المقامة بحرم شبكات الكهرباء وخطوط الغاز.

قوات الأمن خلال إزالة تعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية. 20 يوليو 2022 (صفحة وزارة الداخلية)

قوات الأمن خلال إزالة تعديات على معسكر معاوية بمنطقة الكريمية. 20 يوليو 2022 (صفحة وزارة الداخلية)