لقاء تشاوري لعدد من النواب في طرابلس برئاسة النويري

القاهرة - بوابة الوسط

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاوريًا بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إن اللقاء جرت خلاله «مناقشة آخر المستجدات السياسية والعراقيل التي تواجه العملية السياسية».

وأضاف بليحق أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على ضرورة إيجاد مخرج لأزمتنا بشكل يحقق ويدعم تطلعات الشعب الليبي ويستجيب لمطالبه في تحسين أوضاعه وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال».

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النويري يستقبل السفير الجزائري

والتقى النويري، في وقت سابق اليوم، سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين بمقر فرع ديوان المجلس في طرابلس بحضور النائبين الصديق مفتاح حمودة وعبدالناصر بشير بن نافع.

وقال بليحق إن اللقاء «ناقش تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقات التاريخية التي تربطهما. وكذلك تناول اللقاء سبل تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين الشقيقين».

الاجتماع التشاوري لعدد من النواب في طرابلس برئاسة النويري، الأربعاء 20 يوليو 2022. (مجلس النواب)