تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أحصى رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل ديونًا بحوالي 4 مليارات دولار لم يجر تحصيلها بعد من طرف ليبيا لذلك اقترح تفعيل نظام المقايضة بهدف استعادة حقوق المستثمرين الأتراك.

وأفاد قرنفل في بيان له اليوم الأربعاء نقله موقع «يني شفق» التركي، أن ليبيا بحاجة اليوم إلى مشاريع عامة بقيمة 40 مليار دولار، إلا أن عدم حل مشكلة تسديد الدفعات خلال 11 عامًا، يشكل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع الجديدة.

وعرض المسؤول على الليبيين والأتراك، اعتماد نظام المقايضة «بارتر» ما يساهم في الحل لآلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك.

وتقدر قيمة المدفوعات التي لم يتمكن المستثمرون الأتراك من تحصيلها مقابل مشاريعهم التي أنجزوها في ليبيا قبل عام 2011، بحوالي 4 مليارات دولار. ورأى أن نظام «بارتر» يعد أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم الاستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا.

أنقرة ترغب تجاوز مشكلة المشروعات المتوقفة بـ«المقايضة»

وأوضح أن أنقرة ترغب في تجاوز هذه المشكلة بواسطة نظام المقايضة، وإنجاز المشاريع الجديدة. كما أكد أنه يجب على تركيا الاتجاه نحو التنوع في نماذج التجارة مع الدول الجاذبة مثل ليبيا، مضيفًا أن الدول المتقدمة أيضًا تستخدم نظام المقايضة في تعاملاتها التجارية.

وأشار إلى أن هذا النظام من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة في دولة تتمتع بطرق التجارة التقليدية فقط مثل ليبيا، مبينًا أنه يمكن لبلاده استيراد بضائع من ليبيا مقابل إنجاز مشاريع عامة هناك.

وارتفع حجم التجارة بين تركيا وليبيا بنسبة 43% في العامين 2020 و2021 وبلغ 2.3 مليار دولار، حسب أرقام رسمية تركية فيما ينتظر أن تقفز أكثر مع انفتاح أنقرة على السلطات بشرق ليبيا.