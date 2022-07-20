النويري يبحث مع سفير الجزائر تسهيل إجراءات التنقل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال استقباله اليوم الأربعاء سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

وجرى لقاء النويري مع سفير الجزائر بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بحضور أعضاء مجلس النواب الصديق مفتاح حمودة وعبدالناصر بشير بن نافع.

- المنقوش تبحث مع السفير الجزائري مستجدات العملية السياسية في ليبيا

وأضاف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء «ناقش تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقات التاريخية التي تربطهما. وكذلك تناول اللقاء سُبل تسهيل اجراءات التنقل بين البلدين الشقيقين».

وأضاف بليحق في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن السفير الجزائري سليمان شنين أكد من جانبه «حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين».