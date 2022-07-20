اللافي يؤكد للسفير الإيطالي استمرار مشاورات «الرئاسي» لإنجاز خارطة الطريق الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزبيب بوتشينو غريمالدي «استمرار مشاورات المجلس الرئاسي، مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حول إنجاز خارطة الطريق نحو الاستحقاقات الانتخابية، في إطار مبادرته لإنهاء الأزمة»، مشددًا على «أهمية إنجاز المسار الدستوري أولًا»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللافي بحث مع السفير الإيطالي خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، آخر تطورات المشهد السياسي، وسبل الوصول إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.

اللافي يشيد بجهود إيطاليا للخروج من المختنق السياسي في ليبيا

وأشاد اللافي «بالمساعي الدبلوماسية الإيطالية ضمن المجموعة الدولية، للخروج من المختنق السياسي الراهن»، مستعرضًا جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والسلام، وصولًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

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وكلف المجلس الرئاسي في الخامس من الشهر الجاري، اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

السفير الإيطالي يشيد بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

من جهته، أكد السفير الإيطالي خلال اللقاء، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، والذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس أخيرًا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير الإيطالي لدى ليبيا دعا جميع الأطراف الليبية «إلى تضافر جميع الجهود، للمضي بخطوات ثابتة نحو إعادة بناء الدولة».

لقاء اللافي والسفير الإيطالي لدى ليبيا، الثلاثاء 20 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)