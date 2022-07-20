الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الشروع في صرف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة، وتشكيل لجنة لوضع حلول تحد من معاناتهم.

وأشار إلى استمرار الإفراج عن مرتبات العاملين في الدولة الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات بعد إنجاز أكثر من 80 ألف إفراج خلال العام 2021، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

اعتماد علاوة المتقاعدين

وأضاف أن الحكومة اعتمدت علاوة المتقاعدين بدءا من أغسطس المقبل، بواقع 900 دينار شهريا، مع صرف فروق الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2022 بأثر رجعي لهم.

وتابع: «كما شرعنا في توريد الأعلاف للمربين بعد معالجة كل العوائق التي تواجههم، وسيكون دعمهم متواصل ومستمر».