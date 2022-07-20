السفارة الأميركية: تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بفضل الحداد والناظوري و«5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت السفارة الأميركية لدى ليبيا بالتقدم في المسار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية، مرجعة ذلك إلى جهود رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

وقالت السفارة: «تضم الولايات المتحدة صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الإشادة بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة بفضل جهود اللواء الحداد واللواء الناظوري، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، حسب تدوينة على حسابها في موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وتابعت: «تواصل الولايات المتحدة دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر العام 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة».

مخرجات اجتماع قادة الجيش في طرابلس

وأمس الثلاثاء، اختتمت اللجنة العسكرية، بحضور الناظوري والحداد، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس.

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وبعدها صدر بيان تحت عنوان «بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي»، أكدوا فيه «رفضهم عودة الاقتتال»، مشددين على «نبذ العنف ودعم مدنية الدولة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، والشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيدها»، كما ناقشوا «ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية».