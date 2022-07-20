السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع الدولار الأميركي إلى 4.87 دينار من 4.88 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع اليورو إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 4.85 دينار.

أسعار العملات العربية في السوق الرسمية

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار، وبالمثل هبط الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، الذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.