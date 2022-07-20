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شباب الوشكة يقدمون المياه والوقود لأسر عالقة على الطريق الساحلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 20 يوليو 2022, 10:47 صباحا
شباب الوشكة يقدمون المياه والوقود لأسر عالقة على الطريق الساحلي
شباب في منطقة الوشكة يحملون عبوات مياه لتوزيعها على المارة في الطريق الساحلي، 20 يوليو 2022، (الإنترنت)
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وزع شباب من منطقة الوشكة، عبوات مياه على عائلات عالقة بالطريق الساحلي، نتيجة غلقه عند «الكيلو 60 غرب مدينة سرت».

ووفر الشباب كميات من «البنزين» لمساعدة سائقي السيارات التي نفد منها الوقود خلال الانتظار لفتح الطريق.

مسلحون يغلقون الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت
وأغلق مسلحون من مدينة مصراتة، أمس، الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب مدينة سرت للمرة الثانية خلال أسبوعين؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

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وقال مسافرون على الطريق، لـ«بوابة الوسط»، إن المسلحين يتبعون مجموعة مسلحة من مصراتة وأخرى تابعة لما يعرف بـ«مجلس الشورى»، وقد أغلقوا الطريق بسواتر رملية وأوقفوا سيارات مسلحة أمامها وأعادوا المسافرين على الطريق من الشرق والغرب.

وأضافت المصادر أن المجموعة المسلحة أرجعت كافة شاحنات نقل الوقود والبضائع القادمة إلى سرت من مستودع شركة البريقة بالمنطقة الوسطى في مصراتة، ما تسبب في توقف محطات الوقود بسرت تماما جراء شح الوقود وغاز الطهي، وكذلك إمدادات الدواء.

شباب آخرون بحوزته كميات من الوقود «البنزين» لتقديمه لمن يحتاج.
شباب آخرون بحوزته كميات من الوقود «البنزين» لتقديمه لمن يحتاج.
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