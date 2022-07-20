«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي الخليج ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة على ساحلي الخليج ودرنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل درنة اليوم الأربعاء.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.