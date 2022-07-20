«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي الخليج ودرنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة على ساحلي الخليج ودرنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل درنة اليوم الأربعاء.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية شرقية اليوم على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، يصل اليوم إلى 3.00 أمتار على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على ساحل درنة اليوم.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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