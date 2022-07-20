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حبس مسؤول مكتب الخدمات المالية الشاطئ لاستيلائه على جزء من مرتبات موظفين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 09:53 صباحا
حبس مسؤول مكتب الخدمات المالية الشاطئ لاستيلائه على جزء من مرتبات موظفين
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: مكتب النائب العام)
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أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطئ احتياطيا بتهمة تزوير وثائق رسمية.

ونفذ المتهم جريمته؛ «للاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطئ»، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وكشفت التحقيقات تعاون المتهم مع آخرين في ارتكاب تلك الواقعة، التي تكررت في أوقات مختلفة، حيث وجهت الجهات الضبطية إلى القبض على المتعاونين معه.

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