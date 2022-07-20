ضبط وافد أطلق النار على مواطن وابنته في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط رجال الأمن في القبة وافدا يحمل الجنسية المصرية مطلوبا على ذمة قضية إطلاق نار في مدينة البيضاء.

جاء ذلك بالتعاون مع أعضاء التحريات في مديرية أمن البيضاء، حسب بيان مديرية أمن القبة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

أطلق النار على مواطن وابنته

من جانبه، قال مدير أمن البيضاء، اللواء خالد البسطة، إن المتهم أطلق النار على شخص وابنته، ثم لاذ بالفرار إلى القبة.

وأضاف أن معلومات وصلت حول اختبائه في إحدى الاستراحات، حيث استهدفته قوة مشتركة من المديريتين، ونجحت في القبض عليه.