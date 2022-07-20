أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس صيفي مستقر معظم المناطق اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.