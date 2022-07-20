المعداني يناشد الحداد التدخل لفتح الطريق الساحلي غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ناشد عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد «التدخل بشكل عاجل لحل مشكلة إقفال الطريق الساحلي عند الكيلو 60 غرب مدينة سرت».

كما طالب عميد بلدية سرت فى تصريح صحفي أمس الثلاثاء، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمجلس البلدي ومجلس الأعيان والحكماء في مصراتة، التدخل لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى معاناة سرت من توقف إمدادات الوقود وغاز الطهي، بالإضافة إلى تضرر حركة شاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف.

مسلحون يغلقون الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

وأغلق مسلحون من مدينة مصراتة، أمس، الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب مدينة سرت للمرة الثانية خلال أسبوعين؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

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وقال مسافرون على الطريق، لـ«بوابة الوسط»، إن المسلحين يتبعون مجموعة مسلحة من مصراتة وأخرى تابعة لما يعرف بـ«مجلس الشورى»، وقد أغلقوا الطريق بسواتر رملية وأوقفوا سيارات مسلحة أمامها وأعادوا المسافرين على الطريق من الشرق والغرب.

وأضافت المصادر أن المجموعة المسلحة أرجعت كافة شاحنات نقل الوقود والبضائع القادمة إلى سرت من مستودع شركة البريقة بالمنطقة الوسطى في مصراتة، ما تسبب في توقف محطات الوقود بسرت تمامًا جراء شح الوقود وغاز الطهي، وكذلك إمدادات الدواء.