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العابد يتابع إجراءات تأشيرة دخول وإقامة العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 01:58 صباحا
العابد يتابع إجراءات تأشيرة دخول وإقامة العمالة الوافدة
جانب من اجتماع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الثلاثاء، إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة الوافدة، وذلك في لقاء مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد.

وأشار بيان نشرته صفحة المصلحة على «فيسبوك» إلى «استمرار جهود تنظيم آلية سوق العمل الليبية الأجنبية»، حيث جرت مناقشة آلية عمل اللجنة المكلفة والمشكلة بقرار من الوزير، فيما يتعلق بوضع القوانين واللوائح اللازمة والمناسبة لتنظيم سوق العمل بداخل ليبيا.

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وأشاد الوزير بالجهد المبذول من قبل مصلحة الجوازات والجنسية من إنجاز وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة في ليبيا، بالتنسيق الفعال مع الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق الفعال لتنظيم سوق العمل وملف العمالة الأجنبية بشكل عام.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.

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