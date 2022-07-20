شاهد في «تغطية خاصة»: هل تقلب مصراتة الطاولة على السياسيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على التظاهرات التي شهدتها مدينة مصراتة تحت مسمى «حراك ليبيا»، بالتوازي مع إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد، وتساءلت هل تقلب مصراتة الطاولة على السياسيين؟.

وأفاد مراسل قناة «الوسط» من مصراتة أحمد التومي بأن المظاهرة جرى التحشيد لها قبل أسبوع وتجمع مختلف الأطراف داخل المدينة، وتطالب بإسقاط الأجسام الموجودة سواء التشريعية أو التنفيذية، والتنبيه على أن اتفاق جنيف قد انتهى، وهو ما يعني أن الأجسام الحالية غير شرعية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب سواء في الشرق أو الغرب، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

- إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين

وعن مآلات تلك الاحتجاجات ومدى تأثيرها، تحدث للبرنامج كل من الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والمحلل السياسي علي سالم غليو، بالإضافة إلى تعليق آمر التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، على اجتماعات اللجنة العسكرية في طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم أغلق مسلحون من مدينة مصراتة، الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب مدينة سرت للمرة الثانية خلال أسبوعين؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

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