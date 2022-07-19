الجوازات: الاتفاق على إجراءات لتسهيل حركة المسافرين عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تسهل عملية تنقل المسافرين بين ليبيا وتونس عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير إدارة المنافذ ومدير مصلحة الجمارك، إلى المنفذ الحدودي مع تونس، من أجل الوقوف على الإشكاليات والاختناقات التي تواجه عملية تنقل المسافرين بين البلدين.

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وبحث المسؤولون سبل حل كل هذه الصعوبات وتذليلها بالتشاور مع نظرائهم من الجانب التونسي، حيث جرى الاتفاق على وضع أسس وإجراءات من شأنها أن تسهل عملية تنقل مواطني البلدين، وذلك تتفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، بحسب بيان نشرته صفحة مصلحة الجوازات والجنسية على «فيسبوك».

الدبيبة يوجه بتنظيم العمل بمنفذ رأس اجدير

وفي وقت سابق اليوم، ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء في طرابلس خصص لمتابعة أوضاع منفذ رأس اجدير. وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح بالمنفذ الحدودي مع تونس، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

والأربعاء الماضي، 13 يوليو، بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ومدير أمن منفذ رأس اجدير، العميد سالم العكعاك الصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المنفذ والمشاكل التي تواجه حركة تنقل المسافرين بين الجانبين الليبي والتونسي.

جانب من زيارة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير إدارة المنافذ ومدير مصلحة الجمارك، إلى المنفذ الحدودي مع تونس. (صفحة مصلحة الجوازات على فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير إدارة المنافذ ومدير مصلحة الجمارك، إلى المنفذ الحدودي مع تونس. (صفحة مصلحة الجوازات على فيسبوك)