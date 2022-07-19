Atwasat

ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الثلاثاء 19 يوليو 2022, 08:47 مساء
ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني
المتهم الذي ألقي القبض عليه لسرقة أغراض راكب سوداني في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)
alwasat radio

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة أجدابيا من القبض على سائق تاكسي متهم بسرقة أغراض راكب سوداني استأجره للانتقال من المدينة إلى منطقة الكفرة جنوب شرق البلاد.

وقالت مديرية أمن أجدابيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن بلاغًا ورود إلى قسم التحريات العامة بالمديرية من وافد سوداني يدعى «م . ع. ف» بشأن سرقة أغراضه من قبل سائق تاكسي استأجره لغرض نقله من أجدابيا إلى الكفرة.

- مواطن ينجو من احتراق سيارته في أجدابيا

وأوضحت المديرية أن سائق التاكسي استغل نزول المستأجر عند أحد المحال التجارية لشراء بعض الاحتياجات ولاذ بالفرار ومعه جميع مقتنيات المشتكي، التي كانت عبارة عن شاشات تلفزيونية ومبلغ مالي وأغراضه الشخصية.

وأضافت أن أعضاء قسم التحريات العامة بالمديرية تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم بعد فتح محضر تحر، وجمع المعلومات عن هوية صاحب التاكسي، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة بعد اعترافه بما نسب إليه من تهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

أغراض الراكب السوداني المضبوطة بحوزة المتهم. (مديرية أمن أجدابيا)
أغراض الراكب السوداني المضبوطة بحوزة المتهم. (مديرية أمن أجدابيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
القطري برشم والمغربي البقالي يتوجان بالذهب في «مونديال يوجين»

القطري برشم والمغربي البقالي يتوجان بالذهب في «مونديال يوجين»
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
«غازبروم» تبلغ زبائنها في ألمانيا: «القوة القاهرة» وراء خفض شحنات الغاز

«غازبروم» تبلغ زبائنها في ألمانيا: «القوة القاهرة» وراء خفض شحنات الغاز
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا

الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا
خامنئي: أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد الأكراد بسورية «ستعود بالضرر» على المنطقة

خامنئي: أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد الأكراد بسورية «ستعود بالضرر» على ...
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي

خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي
منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة

6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»

رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»
«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام

«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ ...
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الجمعية الوطنية» تسلم البعثة الأممية مقترحا لقانون الانتخابات
«الجمعية الوطنية» تسلم البعثة الأممية مقترحا لقانون الانتخابات
أسامة حماد يتسلم قانون الميزانية العامة من ديوان مجلس النواب
أسامة حماد يتسلم قانون الميزانية العامة من ديوان مجلس النواب
البعثة الأممية تشيد باجتماع قادة الجيش الليبي في طرابلس
البعثة الأممية تشيد باجتماع قادة الجيش الليبي في طرابلس
ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني
ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: لا أملك حسابات على «فيسبوك» أو «تويتر»
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: لا أملك حسابات على «فيسبوك» أو «تويتر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
تعاون ليبي-بريطاني في مجال تعلم اللغة الإنجليزية
تعاون ليبي-بريطاني في مجال تعلم اللغة الإنجليزية...
بن قدارة: عازمون على إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع النفط بالشراكة مع مؤسسات عالمية
بن قدارة: عازمون على إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع النفط ......
وليامز: يجدر بالأطراف السياسية أن تحذو حذو الحداد والناظوري وقادة الجيش
وليامز: يجدر بالأطراف السياسية أن تحذو حذو الحداد والناظوري ......
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: لا أملك حسابات على «فيسبوك» أو «تويتر»
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: لا أملك حسابات على «فيسبوك» أو ......
ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني
ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط