ضبط سائق تاكسي في أجدابيا سرق أغراض راكب سوداني

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة أجدابيا من القبض على سائق تاكسي متهم بسرقة أغراض راكب سوداني استأجره للانتقال من المدينة إلى منطقة الكفرة جنوب شرق البلاد.

وقالت مديرية أمن أجدابيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن بلاغًا ورود إلى قسم التحريات العامة بالمديرية من وافد سوداني يدعى «م . ع. ف» بشأن سرقة أغراضه من قبل سائق تاكسي استأجره لغرض نقله من أجدابيا إلى الكفرة.

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وأوضحت المديرية أن سائق التاكسي استغل نزول المستأجر عند أحد المحال التجارية لشراء بعض الاحتياجات ولاذ بالفرار ومعه جميع مقتنيات المشتكي، التي كانت عبارة عن شاشات تلفزيونية ومبلغ مالي وأغراضه الشخصية.

وأضافت أن أعضاء قسم التحريات العامة بالمديرية تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم بعد فتح محضر تحر، وجمع المعلومات عن هوية صاحب التاكسي، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة بعد اعترافه بما نسب إليه من تهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

أغراض الراكب السوداني المضبوطة بحوزة المتهم. (مديرية أمن أجدابيا)