أسامة حماد يتسلم قانون الميزانية العامة من ديوان مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، من رئيس ديوان المجلس القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بمقر ديوان المجلس، ووزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

- وزارة المالية بحكومة باشاغا تعلن بدء إصدار تفويضات مالية تنفيذا للميزانية العامة

إصدار التفويضات المالية

وأول أمس الأحد، أعلنت وزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الشروع في إصدار تفويضات مالية للجهات العامة الممولة من الخزينة العامة للدولة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النواب بشأن اعتماد الميزانية.

وأكدت الوزارة استعدادها للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد؛ لمعالجة أي مشكلات وعقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية.

وفي 16 يونيو الماضي، أقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته في مدينة سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق آنذاك.

لقاء جمع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد. (صفحة الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق)