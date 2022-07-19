إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق مسلحون من مدينة مصراتة، اليوم الثلاثاء، الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب مدينة سرت للمرة الثانية خلال أسبوعين؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

وأفاد مسافرون على الطريق «بوابة الوسط» بأن «مسلحين خارجين عن القانون» تابعين لمجموعة مسلحة من مصراتة وأخرى تابعة لما يعرف بـ«مجلس الشورى» هم من أغلقوا الطريق الساحلي صباح اليوم بسواتر رملية وأوقفوا سيارات مسلحة أمامها وأعادوا المسافرين على الطريق من الشرق والغرب.

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وذكرت المصادر أن المسافرين اضطروا إلى استعمال طريق ترابي غير معبد لمسافات طويلة نظرًا لوجود رمال وحفريات تسببت في تعطل عدد من سيارات المسافرين.

منع وصول شاحنات نقل البضائع والوقود إلى سرت

وأضافت المصادر أن المجموعة المسلحة قامت بإرجاع كافة شاحنات نقل الوقود والبضائع القادمة إلى سرت من مستودع شركة البريقة بالمنطقة الوسطى في مصراتة، ما تسبب في توقف محطات الوقود بسرت تمامًا جراء شح الوقود وغاز الطهي، وكذلك إمدادات الدواء.

وتعاني مدينة سرت، منذ أسبوعين، نقصًا في الوقود بسبب قيام المجموعة المسلحة بإغلاق الطريق الساحلي.

مسافرون متوقفون على الطريق بعد قيام مسلحون بقفل الطريق الساحلي عند الكيلو 60 غرب سرت، الثلاثاء، 19 يوليو 2022. (الإنترنت)