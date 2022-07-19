وليامز تعبر عن تضامنها مع عائلة سرقيوة

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن تضامنها مع عائلة عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة، وذلك في الذكرى الثالثة لخطفها وتعرضها للإخفاء القسري.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أقف مع عائلة السيدة سهام سرقيوة في مطالبتهم بالعدالة لاختفائها». وأضافت: «أدين تفشي العنف ضد المرأة في النزاع الليبي»، داعية إلى «معالجة موضوع مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان كونها جزءًا من العدالة الانتقالية».



ماذا قالت البعثة الأممية؟

ويوم الإثنين، كررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطالبتها بمعلومات عن مصير سرقيوة، وذلك في الذكرى الثالثة لخطفها وتعرضها للإخفاء القسري.

وطالبت البعثة، في تدوينة عبر حسابها في موقع «تويتر»، بمثول الجناة أمام العدالة، منددة «باستخدام العنف لإسكات أصوات النساء في مضمار السياسة».

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ويرجع تاريخ اختفاء النائبة سهام سرقيوة إلى 17 يوليو 2019، عندما انقطع الاتصال بها بعد ساعات من وصولها إلى بنغازي قادمة من القاهرة، وحينها ترددت أنباء عن مهاجمة مسلحين منزلها والاعتداء على أسرتها، قبل اقتيادها إلى مكان مجهول، فيما لقي الحادث إدانات واسعة محليًا ودوليًا.

ومنذ ذلك الحين لم يتضح مصير سرقيوة حتى الآن، رغم تكرار المطالبات المحلية والدولية لكشف أية معلومات عنها، أو مكان إخفائها.