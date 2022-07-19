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المنفي يبحث مستجدات العملية السياسية مع السفير التشيكي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 03:17 مساء
المنفي يبحث مستجدات العملية السياسية مع السفير التشيكي
المنفي والسفير التشيكي جان فيسيتال، خلال لقاء في العاصمة طرابلس 19 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الثلاثاء، بطرابلس مع السفير التشيكي جان فيسيتال، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وناقش العلاقات الثنائية بين البلدين. ورحب بالسفير، وأثنى على جهود جمهورية التشيك في دعم المجلس الرئاسي، مؤكدا دوره في الحفاظ على وحدة البلاد.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي «باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية»، معتبرا أنها «خطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية».

المنفي يؤكد التزام الرئاسي باستحقاقات المرحلة
وأكد التزام المجلس باستحقاقات المرحلة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع. من جهته أشاد السفير التشيكي، «بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع»، معتبرا أن «المجلس يمثل وحدة البلاد».

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ويوم الخميس الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي» محمد المنفي، «ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون». جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

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