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السايح يبحث في المرج معوقات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 01:31 مساء
السايح يبحث في المرج معوقات العملية الانتخابية
عماد السايح خلال لقاء مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية المرج عبد الرحيم آدم عبد السيد، 19 يوليو 2022. (الإنترنت)
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استعرض رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية المرج، عبدالرحيم آدم عبد السيد، بحضور موظفي المكتب، الإجراءات التي جرى إنجازها خلال مراحل العملية الانتخابية، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها.

وحسب المكتب الإعلامي، فقد تناول الاجتماع الذي عُقد بمقر المكتب في مدينة المرج، تقييم أوضاعه من حيث استعداده وجاهزيته لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بهدف تطوير أدائه والرفع من كفاءة العاملين به.

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- نورلاند خلال لقائه السايح: العوائق المتبقية للانتخابات ذات طابع سياسي
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لقاء السايح والدبيبة
يشار إلى أن هذا الاجتماع استكمال لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها، في إطار متابعة مستوى جهوزية إداراتها ومكاتبها، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وسبل تعزيزها، تمهيدا لاستئنافها بعد توافق الأطراف السياسية.

وفي 30 يونيو الماضي، جدد السايح، خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على جاهزية المفوضية «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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