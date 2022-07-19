«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية، نشطة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن هذه الرياح ستكون شمالية غربية غدا الأربعاء على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.50 متر على ساحل شحات.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.