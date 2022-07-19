تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء.

وتراجع الدولار الأميركي إلى 4.88 دينار مقابل 4.90 أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو عند 4.96 مقابل 4.94 دينار، بفارق قرشين اثنين، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 4.85 مقابل 5.82 دينار، بفارق 3 قروش.

أسعار العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي التي سجلت 1.30 دينار، و1.33 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 دينار.