خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

زار الخبير الإيطالي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، جيوسبي مواربيتو، مستشفى 15 أكتوبر العسكري بمدينة بنغازي.

وقال المسؤول الإعلامي هاني العريبي لـ«بوابة الوسط»، إن الزيارة تأتي في «إطار الإعداد والتطوير والتجهيز لمستشفى 15 أكتوبر العسكري، ومن المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام سيتم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات تناقش فيها عديد الأمور الطبية والتدريب والتطوير في مختلف التخصصات الطبية».

جولة الخبير الإيطالي بمستشفى 15 أكتوبر العسكري

وأجرى الخبير الإيطالي جوله داخل أقسام المستشفى حيث كان في استقباله مدير عام المستشفى الدكتور الاستشاري عبدالرحمن يوسف فرج الله، وجرى تقديم شرح متكامل لكل التخصصات المستهدفة.

وأشاد مواربيتو «بالجهد المبذول لظهور المستشفى بهذا المستوى الراقي، وأبدى استعداده للتعاون في مجال التدريب والتطوير والتجهيز بأحدث التقنيات الطبية»، وفق المسؤول الإعلامي بالمستشفى.

يشار إلى أن الزيارة بناءً على «دعوة من مدير عام المستشفى وتعليمات القيادة العامة بفتح آفاق التعاون مع كافة الخبرات على المستوى المحلي والدولي، حسب المصدر.