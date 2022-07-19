أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا تشهد معظم مناطق البلاد تغييرا في حالة الطقس، خصوصا ما يتعلق بدرجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على منطقة الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على معظم المناطق، وبين 35 و37 درجة مئوية على أجدابيا والدواخل، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.