زوارة تستضيف اللقاء الوطني الأول لغير الناطقين بالأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

استضافت مدينة زوارة «اللقاء الوطني المجتمعي الأول - نفوسة - زوارة» لغير الناطقين بالأمازيغية، بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية وناشطين وعدد من الأعيان والحكماء أمس الإثنين.

أوكد الحاضرون تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وفق دوله مدنية بنظام سياسي آلياته ديمقراطية تداولية لا مركزية، تضمن حقوق الإنسان والمواطنة بعدل ومساواة دون إقصاء ولا إلغاء ولا تهميش.

وقال سفير ليبيا الأسبق لدى الدنمارك والسويد، إبراهيم قرادة، المشارك في هذه الفعالية، إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، الذي تلتقي فيه كوكبة من شخصيات الوطن، لتأكيد عمق الانتماء إلى ليبيا تاريخيا، ومشاركة وحدة المصير في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى حضور «أجيال عمرية مختلفة؛ وحكماء وأكاديميين، وأعيان المجتمع وتكنوقراط الإدارة».

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «اللقاء بادرة نحو تعزيز التعارف، وتدشين التنسيق المجتمعي في الكيان الليبي بكل مظاهره، لا ينافس أي جهد وطني ونشاط سياسي وفعل اجتماعي آخر أو مواز، فهذا اللقاء ليس احتكاريا بل يسعى للتكامل والتعاون والتعاضد، وهو جهد منفتح، يهمه كل الوطن ويعني كل الليبيين».