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سرقة أسلاك كهرباء بطول 2800 متر في 3 مدن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 09:26 صباحا
سرقة أسلاك كهرباء بطول 2800 متر في 3 مدن
سرقة أسلاك كهربائية، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول 2800 متر في ثلاث مدن.

وسطا مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ بطول 450 مترا على خط منصور القيادي من «30 وادي الربيع» بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد التابعة لإدارة توزيع طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سرقت أسلاك ضغط عال بطول ألف متر على خط الفيظ من 30 سيدي منصور بدائرة توزيع ساحل بنغازي التابعة إلى إدارة توزيع بنغازي.

واستولى مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ بطول 1350 مترا على خط أسداد الساحل من «30 التصنيع» بدائرة توزيع كعام التابعة إلى إدارة توزيع المرقب.

وأشارت الشركة إلى أن تلك السرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل، محذرة من استمرار هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على شبكة الكهرباء.

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